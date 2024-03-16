Він каже, слід провести межу між Кремлем та звичайними росіянами.

Президент Франції Емануель Макрон пояснив ставлення Парижа до майбутньої ходи російських спортсменів-олімпійців під білим прапором на Олімпіаді-2024.

Нагадаємо, згідно з рішенням МОК, Росія як держава не може брати участі в іграх, але її атлетам дозволили виступати на змаганнях під білим прапором, як незалежним спортсменам. Макрон висловився в інтерв'ю українській журналістці Наталії Мосейчук, що Олімпіада - це меседж миру, тому Франція має йти з цим рухом однією ногою.

"Правило країни-господаря - це йти з олімпійським рухом в ногу. Тобто, це меседж миру. Також ми слідуємо рішенню Олімпійського комітету. Звичайно, ми будемо колективно дуже ретельно відстежувати їх виступи, щоб ніхто зі спортсменів не скористався цією ситуацією. Я хочу, щоб світ почув меседж миру, толерантності. Але при цьому цей меседж не буде поступатися чіткості нашого аналізу - ми хочемо, щоб Україна повністю відновила свій суверенітет і територіальну цілісність", - сказав Макрон.

Водночас він підкреслив, що Росія залишиться "Росією" географічно. Тобто буде українським сусідом.

"Були вже раніше конфлікти, і раніше теж були винятки у спорті. Ми вже це проходили. Ми певні, що Росія залишиться Росією географічно, тобто, вона ваш сусід. Російський народ, я не думаю, що він підтримує цей режим. Тому нам треба, думаючи про майбутнє, проводити різницю між російським народом і керівниками", - сказав Макрон.

Дивіться розширену версію інтерв'ю з Макроном на Youtube-каналі Наталії Мосейчук.

Білий прапор росіян на Олімпіаді - обманка для ідіотів

У грудні 2023 року Міжнародний олімпійський комітет (МОК) офіційно дозволив спортсменам Росії та Білорусі брати участь в Олімпіаді-2024 під "нейтральним" білим прапором.

Одним з перших на таке рішення зреагував президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що подібними діями з українців хочуть зробити ідіотів, які не розуміють, хто саме бере участь в змаганнях. "Ми ж всі не ідіоти. І всі на трибунах і на всіх майданчиках у світі будуть розуміти: той, хто з білим прапором - хто він? Він росіянин", - казав Зеленський.

Також рішення МОК розкритикували відомі олімпійські спортсмени. Зокрема, свою позицію висловила чемпіонка з фехтування Ольга Харлан.

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