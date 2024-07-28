Не лише французів, але й багатьох інших людей в усьому світі здивувала і навіть шокувала церемонія відкриття ігор.

Організатори Олімпійських ігор, що стартували в Парижі, вибачилися влаштовану ними церемонію відкриття у стилі травесті-пародії на картину Леонардо Да Вінчі "Таємна вечеря". Про це повідомляє французька газета Le Monde.

Так, організатори заявили, що вони "щиро шкодують" через будь-які образи, спричинені їхньою дивакуватою церемонією відкриття, але заперечують "будь-які наміри висловити неповагу до будь-якої релігійної групи". Раніше деякі католицькі групи та французькі єпископи засудили те, що вони побачили як "сцени презирства та глузування з християнства" під час параду в п'ятницю.

Критика була зосереджена на сцені за участю танцюристів, драг-квінів (чоловіків у жіночому одязі) і ді-джея в позах, які нагадували зображення "Таємної вечері".

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Постановник шоу театральний режисер Томас Жоллі взагалі заперечує, що черпав натхнення з "Таємної вечері" у своїй майже чотиригодинній постановці, попри очевидні алюзії на знамениту картину.

"Ідея полягала в тому, щоб зробити велику язичницьку вечірку, пов'язану з богами Олімпу. Ви ніколи не знайдете в моїй роботі жодного бажання кепкувати чи очорнити когось. Я хотів церемонії, яка об’єднує людей, яка примиряє, але також церемонії, яка підтверджує наші республіканські цінності свободи, рівності та братерства", - сказав Жоллі.

Шокуюча церемонія відкриття Олімпіади в Парижі

На церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі 26 липня організатори показали глядачам кілька замальовок, які обігравали французьку культуру та історію. Зокрема був перформанс за участю численних закривавлених та обезголовлених Марій Антуанетт – це французька королева, яку стратили під час Французької революції.

Однак найбільше багатьох глядачів шокував виступ дрег-артистів – тих, що переодягаються в одяг представників протилежної статі. Під час виступу дрег-артисти зробили очевидне відсилання до "Таємної вечері" — учасники шоу сіли за стіл у тих самих позах, що й дванадцять учнів Ісуса Христа на фресці Леонардо да Вінчі. І на додачу на стіл видерся майже голий і пофарбований в синій колір артист, який зображував грецького бога вина Діоніса.

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