7 березня в авіакатастрофі загинув французький політик, мільярдер Олів'є Дассо.
Читайте такожПолітв'язнена в Білорусі громадянка Швейцарії оголосила голодуванняПро це пише Le Parisien.
Депутат Національних зборів Франції був старшим з чотирьох дітей впливового політика і великого промисловця Сержа Дассо.
Forbes оцінює статки Олів'є Дассо в $ 7,3 млрд.
Депутат поїхав на вихідні в Довіль, де у нього є будинок для відпочинку. Аварія вертольота сталася в місті Тук, департамент Кальвадос. Також загинув пілот.
Бюро розслідувань та аналізу безпеки цивільної авіації повідомило, що літак Aerospatiale AS350 Squirrel розбився при зльоті, скоєному з приватної землі близько 17:50.
Президент Франції Еммануель Макрон в Twitter висловив співчуття родині Дассо.
"Олів'є Дассо любив Францію. Промисловий магнат, депутат, виборний чиновник, офіцер військово-повітряних сил в запасі: протягом свого життя він ніколи не переставав служити нашій країні. Його раптова смерть - велика втрата. Мої думки з його сім'єю і близькими", - написав Макрон.
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