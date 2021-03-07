Політику було 69 років.

7 березня в авіакатастрофі загинув французький політик, мільярдер Олів'є Дассо.

Читайте такожПолітв'язнена в Білорусі громадянка Швейцарії оголосила голодуванняПро це пише Le Parisien.

Депутат Національних зборів Франції був старшим з чотирьох дітей впливового політика і великого промисловця Сержа Дассо.

Forbes оцінює статки Олів'є Дассо в $ 7,3 млрд.

Депутат поїхав на вихідні в Довіль, де у нього є будинок для відпочинку. Аварія вертольота сталася в місті Тук, департамент Кальвадос. Також загинув пілот.

Бюро розслідувань та аналізу безпеки цивільної авіації повідомило, що літак Aerospatiale AS350 Squirrel розбився при зльоті, скоєному з приватної землі близько 17:50.

Президент Франції Еммануель Макрон в Twitter висловив співчуття родині Дассо.

"Олів'є Дассо любив Францію. Промисловий магнат, депутат, виборний чиновник, офіцер військово-повітряних сил в запасі: протягом свого життя він ніколи не переставав служити нашій країні. Його раптова смерть - велика втрата. Мої думки з його сім'єю і близькими", - написав Макрон.

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Автор: Людмила Жерновська