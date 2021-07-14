Загалом, у 2020 році третина світового населення не мала доступу до достатньої кількості їжі.

Рік пандемії COVID-19 ознаменувався сплеском голоду у світі – у 2020 році недоїдали приблизно десята частина світового населення, а це понад 800 мільйонів людей.

Про це йдеться у звіті ООН.

"У 2020 році ситуація з голодом у світі різко погіршилася, що, ймовірно, значною мірою пов'язане з наслідками COVID-19. Приблизно десята частина світового населення – до 811 мільйонів людей – минулого року недоїдали", – йдеться у звіті.

В ООН зазначили, що голод посилився, випереджаючи приріст населення: приблизно 9,9 відсотка усіх людей недоїдали минулого року проти 8,4 відсотка у 2019 році.

Читайте такожПапа Римський виписався з лікарні після складної операціїБільш ніж половина всіх людей, які потерпають від недоїдання (418 мільйонів), проживають в Азії, більше третини (282 мільйони) – в Африці, менша частка (60 мільйонів) – у Латинській Америці та країнах Карибського басейну.

Однак найбільш різке зростання голоду спостерігалось в Африці – там недоїдає 21 відсоток населення, що більш ніж удвічі перевищує показники будь-якого іншого регіону.

За іншими показниками 2020 рік також був похмурим. Загалом, понад 2,3 мільярда людей, тобто майже третина світового населення, не мали цілорічного доступу до достатньої кількості їжі.

Гендерна нерівність також поглибилася: на кожних 10 чоловіків, які страждають від нестачі продовольства, у 2020 році було 11 жінок, позбавлених продовольчої безпеки.

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Автор: Ганна Нагорна