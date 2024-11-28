Путін озвучив вголос ще кілька загроз, пов'язаних із використанням балістичної ракети "Орєшнік".

"Центри ухвалення рішень" у Києві можуть стати ціллю для ураження ракетою "Орєшнік", заявив кремлівський диктатор Володимир Путін на саміті ОДКБ, у Палаці незалежності в Астані, Казахстан. За його словами, Міноборони РФ і Генштаб уже "підбирають цілі" для ураження цією ракетою на території України.

Також він заявив, що Росія нібито була "змушена" піти на випробування балістичної ракети у відповідь на удари ATACMS/Storm Shadow по території Курської та Брянської областей, передає прокремлівське "РИА Новости".

Путін, щодо ракети "Орєшнік", наголосив, що Росія продовжить її бойові випробування "у відповідь на дії противника". Крім того, ракета нібито була запущена в серійне виробництво, тоді як аналог у світі з'явиться зовсім нескоро.

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"У разі масованого застосування "Орєшніка" потужність удару буде порівнянна з ядерною зброєю. Все, що знаходиться в епіцентрі вибуху від "Орєшніка", розділяється на елементарні частинки, по суті, перетворюється на пил", - заявив лідер Кремля.

У своєму виступі диктатор також прокоментував заяви президента України Володимира Зеленського до західних союзників про необхідність надання більшої кількості озброєння з метою знищення російської армії.

"Бачимо, що ватажок київського режиму, крім ракет, клянчить у своїх господарів й іншу військову техніку", - сказав Путін. І після цього назвав російську ракету Х-101 аналогом Storm Shadow, SCALP і Taurus.

Інші відомості про ракету "Орєшнік"

Раніше УНІАН повідомляв, що у світі існує всього 7 систем протиповітряної оборони, які здатні збивати такі ракети, як "Орєшнік". Зокрема, це стосується ізраїльської системи Arrow або американської - THAAD.

Крім того, Associated Press показало фрагменти ракети "Орєшнік" після того, як окупанти вдарили нею по Дніпру. Від величезної ракети практично нічого не залишилося.

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