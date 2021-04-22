Олексій Концов, якого запідозрили в організації "голої" зйомки / фото involta
Засновника міжнародної компанії Involta Олексія Концова, якого запідозрили в організації ню-зйомки моделей в Дубаї, відпустили з в'язниці ОАЕ.
Як повідомляє Life, ввечері 22 квітня прибуде в аеропорт Домодєдово.
У російському генконсульстві в ОАЕ уточнили, що звинувачення з підозрюваного в організації фотосесії зняті, його депортують на батьківщину.
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Скандал з оголеними моделями на балконі хмарочоса в Дубаї
- 3 квітня в соціальних мережах з'явилися відео і фотографії, як на балконі в Дубаї позували оголені дівчата. За це вони були заарештовані.
- Повідомлялося, що фотосесія була організована в рамках рекламної кампанії. Затриманим загрожувала сплата близько тисячі фунтів штрафу і до 6 місяців ув'язнення.
- За інформацією ЗМІ, затримані дівчата - з Росії, Білорусі та України.
- МЗС України повідомляв, що в Дубаї затримали 12 українок за порушення норм суспільної моралі.
- 13 квітня затримані Українки повернулися на батьківщину.
- У в'язниці Дубая залишається українець Віталій Гречин.
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