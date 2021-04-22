Організатора ню-зйомки в Дубаї випустили з в'язниці

У російському Генконсульстві в ОАЕ уточнили, що звинувачення з підозрюваного в організації фотосесії зняті, його депортують на батьківщину.

Засновника міжнародної компанії Involta Олексія Концова, якого запідозрили в організації ню-зйомки моделей в Дубаї, відпустили з в'язниці ОАЕ. Як повідомляє Life, ввечері 22 квітня прибуде в аеропорт Домодєдово. У російському генконсульстві в ОАЕ уточнили, що звинувачення з підозрюваного в організації фотосесії зняті, його депортують на батьківщину. Читайте такожСкандальна фотосесія в Дубаї: ЗМІ розповіли, чим займались українки в ОАЕ Скандал з оголеними моделями на балконі хмарочоса в Дубаї 3 квітня в соціальних мережах з'явилися відео і фотографії, як на балконі в Дубаї позували оголені дівчата. За це вони були заарештовані.

Повідомлялося, що фотосесія була організована в рамках рекламної кампанії. Затриманим загрожувала сплата близько тисячі фунтів штрафу і до 6 місяців ув'язнення.

За інформацією ЗМІ, затримані дівчата - з Росії, Білорусі та України.

МЗС України повідомляв, що в Дубаї затримали 12 українок за порушення норм суспільної моралі.

13 квітня затримані Українки повернулися на батьківщину.

У в'язниці Дубая залишається українець Віталій Гречин. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Денис Прядко

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