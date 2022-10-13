Терміни надання допомоги не вказуються.

Німеччина в рамках спільного проекту з Данією і Норвегією передасть Україні 16 самохідних гаубиць Zuzana.

Про це повідомляється на сайті уряду ФРН.

Крім того, Німеччина збирається передати Україні 130 польових обігрівачів, 36 машин швидкої допомоги, 100 тисяч аптечок і сухпайки.

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Як повідомляв УНІАН раніше, Німеччина пообіцяла передати українській армії Додаткові гаубиці Panzerhaubitze 2000 і реактивні системи залпового вогню MARS II.

САУ Zuzana для України

Zuzana-2 - самохідна артилерійська установка, побудована на колісному шасі 8x8. Оснащена 155-мм гаубицею з довжиною ствола в 52 калібру і максимальною дальністю стрільби 41 кілометр.

Автоматична система зарядки дозволяє робити 6 пострілів в хвилину або 16 пострілів за 3 хвилини.

Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня Данія, Словаччина, Норвегія і Німеччина підписали лист про намір спільно зробити фінансовий внесок для виробництва і передачі Україні словацьких самохідних артилерійських установок Zuzana 2.

Країни погодилися зробити внесок на загальну суму близько 685 мільйонів крон (близько 92 мільйонів євро).

9 жовтня стало відомо, що Словаччина передала Україні дві САУ Zuzana-2.

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