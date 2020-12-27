Якби отруєний "Новачком" російський опозиціонер Олексій Навальний не потрапив на лікування до німецької клініки "Шаріте", то залишився б "овочем".
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Таку думку в інтерв'ю "Обозрєватєлю" висловив відомий російський юрист і політик Марк Фейгін. За його словами, саме лікування німецьких лікарів, у яких є відповідний досвід, у випадку з Навальним стало вирішальним.
"Те, що льотчики посадили літак у найближчому аеропорту, а лікарі швидкої допомоги вкололи йому протиотруту – це добре. Але все ж таки вирішальною була клініка в Німеччині. Своїм одужанням Навальний якраз зобов'язаний німецьким лікарям, у яких є досвід лікування пацієнтів, отруєних "Новачком", – наголосив Фейгін.
На уточнення журналіста, звідки в лікарів швидкої допомоги протиотрута, політик відповів, що саме в реанімаційних бригад, які чергують в аеропортах, є різні реанімаційні речі, зокрема й антидот.
"Після того як літак посадили, подальша ситуація феесбешниками вже не контролювалася. Вони не змогли під'їхати на машині швидкої допомоги й добити Навального. Це було неможливо. Так само як і не могли наказати літаку летіти в Москву. Льотчики виконували інструкцію. Упала людина, лежить непритомна, почали сідати в найближчому аеропорту", – підсумував Фейгін.
Отруєння Навального: що трапилося з опозиціонером
- Російський опозиціонер Олексій Навальний повертався до Москви з Томська, в польоті йому стало погано, літак екстрено сів в Омську. Політика госпіталізували.
- Прес-секретар Навального Кіра Ярмиш заявила, що у Олексія Навального «токсичне отруєння».
- Згодом Навального евакуювали з омської лікарні на лікування до берлінської клініки Charite (Шаріте), де виявили отруту в організмі опозиціонера.
- 2 вересня прес-секретар Навального Кіра Ярмиш повідомила, що, за інформацією уряду Німеччини, політика отруїли речовиною з групи "Новачок".
- 3 вересня, Пєсков заявив, що немає «жодного приводу» звинувачувати Росію в отруєнні Навального отрутою сімейства «Новачок».
- 4 вересня експерти Мюнхенського інституту фармакології і токсикології Збройних сил ФРН підтвердили, що знайшли сліди отруйної речовини з групи "Новачок" в крові, сечі і на шкірі Навального, а також на пляшці, з якої він пив.
- 4 вересня посли всіх 30 країн-членів НАТО на екстреному засіданні виступили з вимогою провести міжнародне розслідування у зв'язку з отруєнням Навального.
- 9 вересня Міноборони Німеччини повідомило, що результати аналізів проб, взятих у Навального, передані до Організації із заборони хімічної зброї.
- 10 вересня стало відомо, що Навальний повністю вийшов з коми. За даними журналістів, він пам'ятає все, що передувало отруєнню – аж до того моменту, як він втратив свідомість в літаку.
- Уряд ФРН заявив, що наявність в пробах Навального речовини з групи "Новачок" підтверджено даними трьох незалежних лабораторій, в тому числі - експертами з Франції та Швеції.
- 14 грудня CNN повідомило, що Навального отруїли агенти елітного підрозділу ФСБ, названі їхні імена.
- 21 грудня Навальний заявив, що зателефонував своєму імовірному отруювачу, офіцеру ФСБ Костянтину Кудрявцеву і оприлюднив відео розмови з ним. За словами Навального, дзвінок Кудрявцеву був зроблений вранці 14 грудня - за кілька годин до публікації розслідування, в якому говорилося, що за його отруєнням стоїть група співробітників ФСБ.
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