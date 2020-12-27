Марк Фейгін розповів про обставини отруєння Навального.

Якби отруєний "Новачком" російський опозиціонер Олексій Навальний не потрапив на лікування до німецької клініки "Шаріте", то залишився б "овочем".

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Таку думку в інтерв'ю "Обозрєватєлю" висловив відомий російський юрист і політик Марк Фейгін. За його словами, саме лікування німецьких лікарів, у яких є відповідний досвід, у випадку з Навальним стало вирішальним.

"Те, що льотчики посадили літак у найближчому аеропорту, а лікарі швидкої допомоги вкололи йому протиотруту – це добре. Але все ж таки вирішальною була клініка в Німеччині. Своїм одужанням Навальний якраз зобов'язаний німецьким лікарям, у яких є досвід лікування пацієнтів, отруєних "Новачком", – наголосив Фейгін.

На уточнення журналіста, звідки в лікарів швидкої допомоги протиотрута, політик відповів, що саме в реанімаційних бригад, які чергують в аеропортах, є різні реанімаційні речі, зокрема й антидот.

"Після того як літак посадили, подальша ситуація феесбешниками вже не контролювалася. Вони не змогли під'їхати на машині швидкої допомоги й добити Навального. Це було неможливо. Так само як і не могли наказати літаку летіти в Москву. Льотчики виконували інструкцію. Упала людина, лежить непритомна, почали сідати в найближчому аеропорту", – підсумував Фейгін.

Отруєння Навального: що трапилося з опозиціонером

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Автор: Андрій Василюк