Стелажі з шкідливою їжею буде заборонено ставити на вході в магазин або в кінці проходів.

У Великобританії планують ввести ряд додаткових заборон на продаж шкідливих продуктів.

Читайте такожБез чіпсів, сухариків і ковбаси: з 1 січня набирає чинності санітарний регламент для українських шкілЯк пише The Guardian, це робиться в рамках боротьби з ожирінням.

Зокрема, під заборону може потрапити продаж на касах газованої води і снеків, а стелажі зі шкідливою їжею буде заборонено ставити на вході в магазин або в кінці проходів.

Крім цього, влада Британії прийняла рішення боротися з фастфудом в інтернеті: з 2022 року буде заборонено розміщувати гіперпосилання на продаж нездорової їжі на домашній сторінці і на сторінках оформлення замовлення або оплати. Також ресторани не зможуть більше пропонувати безкоштовні солодкі напої.

Боротьба з "епідемією ожиріння" в Британії: що відомо

У Великобританії 63% дорослих мають надлишкову вагу або страждають ожирінням.

Британський МОЗ порівнював зростаюче число випадків ожиріння серед дітей з епідемією. Надмірна вага є у третини учнів, які закінчують початкову школу у Великобританії.

Раніше у Великобританії заборонили рекламувати фастфуд в транспорті.

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Автор: УНІАН