Президент Республіки Панама Хосе Рауль Муліно відреагував на нову обіцянку лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа взяти під контроль Панамський канал.
Він опублікував відповідь на інавгураційну промову політика у своєму мікроблозі X. Муліно пише, що канал є панамським, а його адміністрація і далі залишатиметься під панамським контролем з дотриманням постійного нейтралітету:
"У світі немає жодної країни, яка б втручалася в роботу нашої адміністрації. Канал не був нічиєю поступкою. Він став результатом боротьби поколінь, яка досягла кульмінації в 1999 році в результаті договору Торріхос-Картер, і з того часу і до сьогодні, протягом 25 років, безперервно, ми відповідально керуємо ним і розширюємо його, щоб служити світу і його торгівлі, в тому числі Сполученим Штатам Америки".
Також панамський президент закликав обговорювати такі питання за допомогою діалогу: "Не підриваючи при цьому наші права, повний суверенітет і право власності на наш канал".
Зазіхання Трампа на Панамський канал
Раніше американський президент вже звинувачував Панаму у отриманні занадто великої плати з американських кораблів за проходження каналом. Також він заявлял про можливий вплив Китаю на його роботу.
Під час інавгураційної промови політик знову повторив, що має намір "забрати" Панамський канал.