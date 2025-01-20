Він заперечує втручання Китаю в роботу його адміністрації.

Президент Республіки Панама Хосе Рауль Муліно відреагував на нову обіцянку лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа взяти під контроль Панамський канал.

Він опублікував відповідь на інавгураційну промову політика у своєму мікроблозі X. Муліно пише, що канал є панамським, а його адміністрація і далі залишатиметься під панамським контролем з дотриманням постійного нейтралітету:

"У світі немає жодної країни, яка б втручалася в роботу нашої адміністрації. Канал не був нічиєю поступкою. Він став результатом боротьби поколінь, яка досягла кульмінації в 1999 році в результаті договору Торріхос-Картер, і з того часу і до сьогодні, протягом 25 років, безперервно, ми відповідально керуємо ним і розширюємо його, щоб служити світу і його торгівлі, в тому числі Сполученим Штатам Америки".

Також панамський президент закликав обговорювати такі питання за допомогою діалогу: "Не підриваючи при цьому наші права, повний суверенітет і право власності на наш канал".

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Зазіхання Трампа на Панамський канал

Раніше американський президент вже звинувачував Панаму у отриманні занадто великої плати з американських кораблів за проходження каналом. Також він заявлял про можливий вплив Китаю на його роботу.

Під час інавгураційної промови політик знову повторив, що має намір "забрати" Панамський канал.

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