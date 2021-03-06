Всі партії, за винятком "Справжніх фінів", підтримали перенесення виборів.

Муніципальні вибори у Фінляндії перенесені на 13 червня через погіршення ситуації з пандемією коронавірусу.

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Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Міністерство юстиції прийшло до цього рішення за підсумками обговорень з представниками парламентських партій.

Всі партії, за винятком "Справжніх фінів", підтримали перенесення виборів.

Обґрунтуванням для перенесення названо забезпечення законності та безпеки для здоров'я громадян.

Спочатку вибори повинні були пройти 18 квітня.

Що цьому передувало

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін вважає, що країні вдасться зупинити поширення коронавірусу за допомогою вакцинації населення і посилення обмежень.

У країні щонайменше до кінця весни потрібно буде одночасно з вакцинацією населення продовжувати слідувати інструкціям, спрямованим на запобігання поширенню епідемії, щоб звести до мінімуму шкоду від пандемії.

Фінляндія була серед шести країн ЄС, які у спільному листі до Єврокомісії назвали затримку поставок вакцини від коронавірусу неприйнятною та наголосили, що це підриває довіру до кампанії вакцинації.

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Автор: УНІАН