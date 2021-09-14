Франциск закликав не ставитися до християнського хреста як до політичного символу або знаку релігійного і соціального статусу.

Папа Римський Франциск висловився проти використання релігії в політичних цілях.

Відвідавши розташоване у Східній Словаччині місто Пряшів (частину населення цього регіону складають прихильники Автокефальної Православної церкви Чеських земель та Словаччини), понтифік відслужив месу за візантійським обрядом. В ході богослужіння він звернувся до парафіян з проповіддю, присвяченою проблемі християнської ідентичності.

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Звертаючись до приблизно 30 тис. парафіян, Папа Франциск закликав не ставитися до християнського хреста як до політичного символу або знаку релігійного і соціального статусу.

В Угорщині, яку Папа Франциск відвідав минулої неділі, прем'єр-міністр Віктор Орбан, який проводить антиіммігрантську і націоналістичну політику, заявив, що християнська спадщина його країни знаходиться під загрозою зникнення.

Після зустрічі з Папою Франциском Орбан сказав, що просив понтифіка "не допустити загибелі християнської Угорщини".

Папа Франциск заявив у відповідь, що країна може зберегти свої християнські корені, відкрившись для нужденних.

В ході богослужіння в Пряшеві він висловився проти використання релігії в так званих культурних війнах, які, як підкреслив понтифік, завдають шкоди загальному благу.

"Хрест - це не прапор, яким треба розмахувати, але чисте джерело нового способу життя", – сказав Папа Франциск, додавши, що істинно віруючий не вважає нікого ворогом, але ставиться до всіх як до братів і сестер.

Деякі праворадикальні політичні партії в Східній Європі, зокрема, деякі союзники Віктора Орбана, використовують символ хреста у своїй політичній символіці, передає Голос Америки.

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Автор: Ірина Погоріла