Очікується, що ввечері в неділю, 7 березня, Франциск відслужить месу на стадіоні в місті Ербіль – одному з центрів автономного іракського Курдистану.

Папа римський Франциск, який здійснює перший в історії візит глави Римсько-католицької церкви до Іраку, в неділю, 7 березня, прибув до міста Мосул на півночі країни.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

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Папа виступив перед вірянами на площі серед руїн кількох церков, які були знищені або серйозно пошкоджені в боях за місто.

Очікується, що ввечері в неділю Франциск відслужить месу на стадіоні в місті Ербіль – одному з центрів автономного Іракського Курдистану.

У суботу, 6 березня Папа зустрівся з одним з найбільш авторитетних духовних лідерів мусульман-шиїтів – великим Аятоллою Алі Сістані. Зустріч пройшла в місті Наджаф. Обговорювалися можливості мирного співіснування в Іраку людей різних конфесій.

Папа Франциск прибув до Іраку в п'ятницю, 5 березня. Він зустрівся з президентом країни Бархамом Салехом. Понтифік назвав "знаковим" свій приїзд і заявив, що це був його "борг перед країною, довгі роки страждає від негараздів".

Він закликав до встановлення рівноправності між представниками всіх віросповідань. За його словами, здатність "бачити далі наших відмінностей" - це запорука побудови справедливого суспільства.

Хоча в Іраку істотно переважають мусульмани, в країні як і раніше живуть близько 300 тисяч християн. У 1987 році їх було близько півтора мільйона. Решта змушені були залишити батьківщину, втікши від дискримінації та погроз як з боку "ІД", так і шиїтських ополченців.

Мосул і контроль бойовиків "ІД"

Мосул - велике місто, яке більш як три роки перебувало під контролем бойовиків терористичної організації "Ісламська держава". Саме в Мосулі колишній глава "ІД", убитий згодом в результаті спецоперації США, Абу-Бакр аль-Багдаді у 2014 році проголосив так званий "халіфат".

Мосул був звільнений іракською армією за підтримки міжнародної коаліції у 2017 році.

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Автор: Тамара Отовська