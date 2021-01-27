Проект рішення про підтвердження повноважень російської делегації пропонує не накладати на РФ жодних санкції у ПАРЄ, пояснюючи це "прагненням до діалогу".

Моніторинговий комітет Парламентської асамблеї Ради Європи затвердив попередній проект рішення про підтвердження повноважень російської делегації без жодних обмежень.

Документ, що був підготовлений екс-головою комітету, австрійським депутатом Штафаном Шеннахом, поширили в ПАРЄ у вівторок ввечері, повідомляє "Європейська правда".

Проект пропонує визнати, що у низці питань Росія відступила від зобов’язань перед Радою Європи, і останнім часом додатково погіршила ситуацію. Зокрема, документ критикує зміни до конституції РФ, які дозволяють не виконувати рішення ЄСПЛ; надання парламенту Росії важелів впливу на КС; додаткові кроки, спрямовані на закріплення незаконної окупації Криму тощо.

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Крім того, ПАРЄ засуджує авторитарні тенденції, що загострилися останнім часом; пожорсткішання норм, що підривають свободі зібрань, боротьбу уряду РФ з неурядовими організаціями тощо. Окремий блок звинувачень присвячений не розслідуваному отруєнню Олексія Навального та придушенню останніх протестів.

При цьому, попри жорстку критику, проект пропонує не накладати на РФ жодних санкції у ПАРЄ, пояснюючи це "прагненням до діалогу".

У середу члени ПАРЄ можуть подати свої зауваження до даного проекту. Голосування за документ відбудеться у четвер вранці.

Зимова сесія ПАРЄ: що відомо

Зимова сесія ПАРЄ проходить 25-28 січня онлайн та очно у Страсбурзі. Українська парламентська делегація бере участь у роботі січневої сесії.

Під час відкриття сесії у ПАРЄ підтримали ініціативу України про оскарження повноважень російської делегації.

Згідно з регламентом ПАРЄ, причинами для оскарження можуть бути процедурні проблеми або істотні підстави. Такими вважаються порушення статті 5 Статуту Ради Європи, у якій йдеться про те, що кожна країна-член має поважати принцип верховенства права та гарантувати всім своїм громадянам захист їхніх прав та основних свобод.

Тепер, після оскарження повноважень делегації РФ, це рішення мають розглянути Моніторинговий комітет і Комітет з питань правил і процедур (регламентний) асамблеї. Моніторинговий комітет має впродовж 24 годин підготувати звіт і відзвітувати перед делегатами про ситуацію з дотримання прав людини в Росії, а регламентний комітет - підготувати висновок щодо оскарження повноважень.

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Російська делегація в ПАРЄ

У квітні 2014 року ПАРЄ позбавила російську делегацію права голосу і виключила її представників з усіх керівних органів асамблеї у зв'язку з анексією Криму.

У зв'язку з цим Росія не платила внески до Ради Європи з червня 2017 року. Такі дії Росії чимало членів ПАРЄ і політики назвали шантажем.

25 червня 2019 року ПАРЄ прийняла резолюцію, якою скасувала чинний механізм запровадження санкцій проти делегацій.

26 червня в Асамблеї підтримали резолюцію про затвердження повноважень делегації РФ без запровадження будь-яких санкцій. Це дозволило Росії повернутися до сесійної зали ПАРЄ, і вона відновила сплату внесків.

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Автор: УНІАН