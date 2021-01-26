Генсеком ПАРЄ стала гречанка Деспіна Хатзівассіліу-Цовіліс.

Парламентська асамблея Ради Європи вперше за свою 72-літню історію обрала на посаду генерального секретаря жінку.

Про це йдеться в повідомленні ПАРЄ.

"Сьогодні Парламентська асамблея Ради Європи обрала Деспіну Хатзівассіліу-Цовіліс на посаду генерального секретаря - першу жінку, яка обійматиме посаду в 72-річній історії Асамблеї. Вона служитиме на посаді впродовж п'ятирічного терміну з 1 березня 2021 року", - зазначили в ПАРЄ.

Хатзівассіліу-Цовіліс подякувала членам Асамблеї за підтримку.

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"Я готова до випробувань", - підкреслила вона.

Що відомо про нового генсека ПАРЄ?

Новий генсек ПАРЄ впродовж 21 року працювала з парламентарями з усієї Європи, також очолюючи моніторинговий комітет і комітет з питань політичних справ в Асамблеї.

Вона розпочала свою кар'єру у Раді Європи у 1993 році в Європейській комісії з прав людини.

Хатзівассіліу-Цовіліс - доктор у галузі права і має докторську ступінь з Європейської конвенції з прав людини, отриману в інституті Європейського університету у Флоренції (Італія).

Вона народилася 28 лютого 1967 року в Афінах (Греція). Заміжня, має двох дітей.

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Автор: Віталій Саєнко