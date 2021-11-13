Варфоломій закликав усіх вакцинуватися від коронавірусу.

Вселенський патріарх Варфоломій відклав запланований візит на гору Афон у північній Греції через спалах коронавірусу в чернечій громаді.

"Цим рішенням Вселенський патріарх хоче розіслати повідомлення у всіх напрямках про необхідність вакцинації проти коронавірусу як єдиного безпечного способу подолати смертельну пандемію", - йдеться в заяві Вселенського патріархату.

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Однак він продовжить свій візит до Афін з 20 по 25 листопада. Варфоломій відвідає Грецію в рамках заходів, організованих в Афінах елладською церквою з нагоди 30-річчя його сходження на патріарший престол, повідомляє грецька газета Ekathimerini.

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Автор: Ірина Погоріла