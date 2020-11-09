Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп назвав ім'я виконувача обов'язків міністра оборони США.
Про це президент США повідомив у мікроблозі Twitter.
"Я радий оголосити, що Крістофер Міллер, вельми шановний директор Національного контртерористичного центру (одноголосно підтверджений Сенатом), стане виконувачем обов'язків секретаря оборони (міністра оборони - УНІАН), з цього моменту", - наголосив Трамп.
Президент США зазначив, що Марка Еспера, який був міністром оборони, усунуто з посади.
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На переконання Трампа, Міллер відмінно виконуватиме свою роботу.
Перемога Джо Байдена на виборах у США
- Провідні американські ЗМІ оголосили про перемогу Джо Байдена на виборах президента США.
- Своєю чергою чинний президент Сполучених Штатів Трамп відмовився визнавати перемогу свого суперника. Він підкреслив, що рішення про перемогу на виборах приймається після підрахунку законних голосів, а не після заяв медіа.
- Світові лідери, однак, поспішили привітати Байдена з перемогою. Серед них президент України Володимир Зеленський.
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