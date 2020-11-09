Крістофер Міллер тимчасово очолить Міноборони США / фото REUTERS

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп назвав ім'я виконувача обов'язків міністра оборони США.

Про це президент США повідомив у мікроблозі Twitter.

"Я радий оголосити, що Крістофер Міллер, вельми шановний директор Національного контртерористичного центру (одноголосно підтверджений Сенатом), стане виконувачем обов'язків секретаря оборони (міністра оборони - УНІАН), з цього моменту", - наголосив Трамп.

Президент США зазначив, що Марка Еспера, який був міністром оборони, усунуто з посади.

Читайте також"Йди до біса": Стівен Кінг жорстко засудив відмову Трампа визнавати результати виборів

На переконання Трампа, Міллер відмінно виконуватиме свою роботу.

Перемога Джо Байдена на виборах у США

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко