Виконувати обов'язки міністра оборони буде директор Національного контртерористичного центру США Крістофер Міллер.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп назвав ім'я виконувача обов'язків міністра оборони США.

Про це президент США повідомив у мікроблозі Twitter.

"Я радий оголосити, що Крістофер Міллер, вельми шановний директор Національного контртерористичного центру (одноголосно підтверджений Сенатом), стане виконувачем обов'язків секретаря оборони (міністра оборони - УНІАН), з цього моменту", - наголосив Трамп.

Президент США зазначив, що Марка Еспера, який був міністром оборони, усунуто з посади.

Читайте також"Йди до біса": Стівен Кінг жорстко засудив відмову Трампа визнавати результати виборів

На переконання Трампа, Міллер відмінно виконуватиме свою роботу.

Перемога Джо Байдена на виборах у США

Провідні американські ЗМІ оголосили про перемогу Джо Байдена на виборах президента США.

Своєю чергою чинний президент Сполучених Штатів Трамп відмовився визнавати перемогу свого суперника. Він підкреслив, що рішення про перемогу на виборах приймається після підрахунку законних голосів, а не після заяв медіа.

Світові лідери, однак, поспішили привітати Байдена з перемогою. Серед них президент України Володимир Зеленський.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко