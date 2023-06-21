Глава Міноборони РФ звинуватив українську армію у подібних планах під час засідання Колегії відомства 20 червня.

У Пентагоні зреагували на закид глави Міноборони РФ Сергія Шойгу про те, що українська армія планує застосувати ракети Himars та Storm Shadow по тимчасово окупованому Криму.

Нагадаємо, що у своїй заяві від 20 червня Шойгу згадав про відповідальність США та Британії в разі таких "провокацій" з боку ЗСУ. У відповідь заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх нагадала Кремлю, що Крим - це територія України. Її слова з брифінгу цитує "Європейська правда".

"Українці роблять усе можливе з обладнанням, з можливостями, які вони мають на полі бою, щоби продовжувати відтісняти росіян далі назад, і ми підтримуємо їхні зусилля з повернення своєї суверенної території", – сказала Сінгх.

Також спікер Пентагона наголосила, що США будуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, щоб перемогти Росію.

Скандальна заява Шойгу про ракети - що ще наговорив

Нагадаємо, що відповідним страхом про можливій "приліт" ракет Himars та Storm Shadow по Криму Шойгу відзначився під час свого виступу на засіданні Колегії Міноборони РФ (20 червня).

Тоді він пообіцяв, що армія РФ вдарить по центрам прийняття рішень в Україні, якщо ЗСУ використають західну зброю. Також він наголосив, що відповідальність за цей акт також розділять США та Британія.

Зазначимо, що в той же день військово-політичний експерт Олександр Коваленко висміяв російського "оленяра-міністра". Він вказав, що попри "мрії" Шойгу, РСЗВ HIMARS ну ніяк не можуть дістати тимчасово окупований Крим.

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