Стратегія була підготовлена з огляду на ядерну політику й протиракетну оборону.

Пентагон вважає Росію "гострою загрозою" для національної безпеки Сполучених Штатах.

Про це йдеться у секретній стратегії національної оборони МО США, яка була передана до Конгресу, пише CNN.

У документі детально описується "багатогранна" загроза з боку КНР, а також "гостра загроза" з боку Росії.

Стратегія була підготовлена з огляду на ядерну політику й протиракетну оборону.

Головним пріоритетом Міноборони вважає захист Батьківщини, а Китай описує як "найбільш значний стратегічний конкурент".

Іншими головними пріоритетами Пентагону є стримування стратегічних атак, агресії, готовність до успіху у конфліктах, коли це необхідно, і створення стійких об’єднувальних сил.

Також йдеться про протидію агресії КНДР, Ірану й ряду екстремістських організацій.

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