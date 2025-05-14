Президент України пояснив, що з диктатором РФ неможливо відразу про все домовитися, але потрібно знайти формат припинення війни.

Відсутність візиту глави РФ Володимира Путіна до Туреччини для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським означатиме відмову росіянина від політичної перемоги. Про це український лідер сказав в інтерв'ю виданню Spiegel.

Зеленського запитали, чи зустрінеться він з російською делегацією, якщо в її складі будуть, наприклад, міністр закордонних справ Сергій Лавров і радник Путіна Юрій Ушаков, а сам Путін до Стамбула не приїде і не буде "сигналу" з Москви про припинення вогню.

"Я хочу ще раз прояснити, у чому мета зустрічі з Путіним. Ми не можемо відразу в усьому з ним погодитися. Це неможливо - у нас різне ставлення до життя, різний світогляд. Але якимось чином нам доведеться знайти формат припинення війни", - зауважив президент України.

Відео дня

Він додав, що, безумовно, є певні речі, про які лідерам двох країн необхідно домовитися, і тільки потім в іншому форматі можна буде обговорювати технічні деталі.

Зеленський підкреслив, що зустріч із Путіним має завершитися політичною перемогою: припиненням вогню або обміном полоненими "всіх на всіх".

"А якщо він не приїде, значить, він не хоче політичної перемоги - для жодного із суспільств, до речі", - зазначив український лідер.

Зеленський також розповів, що під час телефонної розмови з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом сказав, що його влаштовує будь-яке місце для зустрічі, але, "Анкара краще".

"По-перше, я не дуже вірю, що сам Путін здатний зустрітися. Мені здається, що він боїться. Хоча, якщо він відчує сильний удар по своїй економіці, то і його народ, росіяни, відчують це теж? Тому, на мій погляд, шанси на його приїзд усе ж таки є", - припустив президент України.

Він додав, що не знає, яка ймовірність приїзду Путіна, і уточнив, чому місцем можливої зустрічі став Стамбул.

"Я не знаю (яка ймовірність приїзду Путіна - УНІАН). Але я знаю: щойно стане відомо, що я зустрічаюся з Ердоганом в Анкарі, росіяни скажуть: дивіться, як українці вже відкладають зустріч! І тут починається маніпуляція. Ось чому я сказав: передайте Туреччині, що я також готовий зустрітися в Стамбулі. Якщо приїде Путін, ми поїдемо в Стамбул, без питань. Я впевнений, що Ердоган полетів би туди зі мною", - пояснив президент України.

Переговори у Стамбулі - що відомо

Як писав УНІАН, у Стамбулі 15 травня мають відбутися мирні переговори між Україною та Росією. Президент Володимир Зеленський підтвердив свою участь, але підкреслив, що вони матимуть сенс лише за умови присутності Володимира Путіна.

Водночас поки невідомо, чи приїде російський на переговори у Стамбулі. Зокрема радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, якщо Путін не приїде на перемовини, тоді вони будуть не на рівні президентів.

Своєю чергою росЗМІ повідомили, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров не представлятиме Росію на переговорах у Туреччині 15 травня, як про це раніше писала газета The Washington Post.

Також прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков наголошував, що у російського диктатора на 15 травня заплановані робочі зустрічі, однак він не уточнив, де сами вони відбудуться.

Вас також можуть зацікавити новини: