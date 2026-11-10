Представники США прагнуть 'остаточного завершення' війни в Україні, - The Guardian

Одна з пропозицій американської сторони полягає у розробці нової "довгострокової архітектури безпеки" у відносинах між Росією та Європою.

Представники США заявили, що прагнуть "остаточного завершення" війни між Росією та Україною. В Абу-Дабі розпочалися тристоронні переговори - перші змістовні дискусії між двома країнами з лютого. Про це пише The Guardian.

За словами представників адміністрації президента США Дональда Трампа, одна з пропозицій американської сторони полягає у розробці нової "довгострокової архітектури безпеки" у відносинах між Росією та Європою.

Європейські чиновники побоюються, що Росія може наполягти на своїх жорстких вимогах - скороченні військової присутності НАТО у Східній Європі. Це поставило б союзників під загрозу посилення впливу Москви в період історично високої напруженості у відносинах із Заходом. У вівторок представники Європи провели окремі зустрічі з делегаціями України та США.

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Згідно зі спільною заявою, сторони дійшли згоди, що "будь-які майбутні домовленості мають поважати суверенітет, територіальну цілісність і право на самостійне ухвалення рішень, а також забезпечувати надійні гарантії безпеки для України".

При цьому європейські лідери сумніваються в тому, що Росія має намір вести переговори добросовісно, і наполягають на своїй участі в дискусіях. Водночас у Європі зростає занепокоєння з приводу того, що мирні переговори ведуться через безліч розрізнених каналів.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що в майбутньому планується розширити формат переговорів між Росією, США та Україною, включивши до них представників інших європейських країн:

"У Європі завжди існує побоювання, що її можуть залишити осторонь - що Америка укладе якусь угоду з Росією, не беручи Європу до уваги. Але ні, Європа бере участь в обговоренні. Вона з нами".

Позиція США

Говорячи про майбутні обговорення, представник адміністрації США заявив, що для завершення війни Сполученим Штатам "потрібна участь Європи".

За його словами, учасники переговорів можуть відновити роботу Ради "Росія - НАТО", діяльність якої була призупинена після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, а також, можливо, зняти санкції з Росії заради досягнення угоди.

Вони також повідомили, що обговорювали з російською стороною потенційні гарантії безпеки для України, аналогічні статті 5 Статуту НАТО, яка передбачає захист держав-членів у разі нападу. Росія категорично виступає проти вступу України до НАТО та розміщення військ західних країн на її території. Один із них зазначив:

"По суті, це буде дуже схоже на НАТО. Отримання гарантій безпеки від США - це вкрай серйозний крок", - додав чиновник, уточнивши, що це питання мають обговорити Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський. - Якщо він зважиться на це, то мова йтиме про дуже масштабні зобов’язання щодо ресурсів, фінансування та військової підтримки".

Один із європейських чиновників, відповідальних за питання безпеки, заявив, що пропозиція США поки що не до кінця зрозуміла, і висловив побоювання, що під час консультацій в Абу-Дабі американська сторона може піти на серйозні поступки Росії.

Верховний представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас, виступаючи в понеділок на зустрічі глав МЗС країн "Групи семи" (G7), зазначила: "У нас уже існує європейська архітектура безпеки. Вона включає міжнародні угоди, в рамках яких Росія взяла на себе зобов’язання - зокрема щодо суверенітету та територіальної цілісності. Проблема в тому, що Росія цих угод не дотримується". Трамп також заявив, що від України, ймовірно, вимагатимуть поступитися частиною території в рамках підсумкової угоди, внаслідок чого вона може набути "дещо інших обрисів".

Важливо, що критики побоюються, що Трамп і Путін можуть спробувати домовитися про мир в обхід європейських лідерів - на умовах, що передбачають серйозні поступки на користь Росії.

"У Європі до цієї ідеї ставляться з великою обережністю", - зазначив представник адміністрації США, вказавши, зокрема, на висунуту Росією у 2021 році пропозицію, яку сприйняли як ультиматум НАТО з вимогою вийти зі Східної Європи.

Тоді Росія подала НАТО перелік вимог, що включав заборону на розширення альянсу за рахунок нових країн (зокрема України), відведення військ до кордонів 1997 року та обмеження на розміщення ракет. НАТО відхилило цю пропозицію, а менш ніж через місяць Росія вторглася в Україну.

"Нам потрібно створити щось нове, що буде ефективним у нинішніх реаліях… Адже якби стара архітектура безпеки працювала добре, ми б не опинилися втягнутими в цю затяжну війну. Очевидно, щось не працює, і нам необхідно знайти таке рішення, яке після закінчення цього конфлікту забезпечить його справді остаточне завершення", - заявив представник адміністрації США.

Переговори в Абу-Дабі

Після зустрічі з радником Кремля Кирилом Дмитрієвим минулого тижня Трамп сказав, що прагнутиме укласти "велику, чудову угоду", яка "може охопити всю Європу".

ЗМІ писали, що спеціальні посланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер після зустрічей в Абу-Дабі можуть вирушити до Москви та Києва для прямих переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.

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