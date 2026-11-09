'Бачимо обнадійливі ознаки': Axios розповів, що в США очікують від переговорів в Абу-Дабі

За даними видання, переговори в Абу-Дабі будуть зосереджені на двох напрямках.

В понеділок, 9 листопада, американські чиновники розповіли, що Білий дім висловлює "обережний оптимізм" у зв’язку з відновленням мирних переговорів між Росією та Україною в Абу-Дабі цього тижня, повідомляє Axios.

Видання зауважило, що переговори у вівторок та середу, 10 та 11 листопада, стануть першою зустріччю сторін за присутності американських посередників з лютого, коли їх було призупинено через війну в Ірані.

В статті стверджується, що спеціальні посланці Білого дому Стів Віткофф і Джаред Кушнер протягом кількох тижнів працювали над тим, щоб переконати президента Росії Володимира Путіна відновити переговори.

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Президент США Дональд Трамп і його команда сподіваються, що Путін буде більш схильним до компромісу після того, як США скасували санкції щодо продажу російського дизельного палива та вжили інших заходів, які були позитивно сприйняті Москвою.

"Відносини, які ми налагодили з Путіним, відіграватимуть ключову роль у цих переговорах", – заявив представник влади США.

Він не виключив, що після зустрічей в Абу-Дабі Віткофф і Кушнер можуть відправитися до Москви та Києва, щоб безпосередньо поспілкуватися з Путіним і Зеленським.

Водночас, видання вважає, що позиції сторін залишаються дуже віддаленими одна від одної, особливо щодо можливих територіальних поступок з боку України.

"Ескалація російських атак на українські міста та відмова Путіна погодитися на перемир’я ставлять під сумнів перспективи досягнення суттєвого прогресу", - йдеться в статті.

Американські чиновники, які в понеділок провели брифінг для журналістів, висловилися в позитивному ключі, незважаючи на скептицизм у Європі та Україні щодо готовності Путіна припинити війну.

"Є шанс досягти значного прогресу на шляху до угоди та спробувати подолати розбіжності. Повернути сторони за стіл переговорів було нелегко, і ми, як посередники, бачимо обнадійливі ознаки", - зазначив американський чиновник.

Чиновник додав, що Віткофф і Кушнер хочуть використати переговори для того, щоб "визначити" рішення, які доведеться ухвалити Путіну та Зеленському.

За даними видання, переговори в Абу-Дабі будуть зосереджені на двох напрямках.

Зокрема, військова робоча група на чолі з командувачем Європейського командування ЗС США генералом Алексусом Гринкевичем обговорить питання моніторингу післявоєнного перемир’я та заходів безпеки.

"Ця робоча група досягла значного прогресу в цьому напрямку під час останнього раунду переговорів у лютому", - вказується в статті.

При цьому, політична робоча група зосередиться на найбільш чутливій темі – територіальних претензіях. Стверджується, що в лютому в цьому питанні прогресу досягнуто не було.

Водночас, українські чиновники заявляють, що мають три пріоритети на переговорах:

Укладання угоди щодо деескалації напруженості в Чорному морі та забезпечення можливості експорту зерна;

Досягнення домовленості про припинення атак на українські електростанції та російські нафтопереробні заводи до настання зими;

Організація тристороннього саміту за участю Трампа, Путіна та Зеленського. Можливо, це відбудеться під час саміту G20 у Маямі наступного місяця.

Переговори в Абу-Дабі: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що за даними NYT, на зустрічі не обговорюватиметься питання тимчасового припинення вогню між Україною та РФ. Під час переговорів сторони зосередяться на гарантіях безпеки, покликаних запобігти відновленню війни. Видання пояснює, що ідея полягає в тому, щоб відійти від територіальних претензій і розглянути ширші питання європейської безпеки. У виданні нагадали, що під час переговорів на початку цього року розглядалися компромісні варіанти, зокрема відведення військ обох сторін і створення нейтральної цивільної адміністрації, від яких відмовилися як Росія, так і Україна.

Також ми писали, що спільна команда Європейського Союзу буде присутня на мирних переговорах представників України, США та Росії. Зокрема, команду ЄС представлятимуть чиновники керівних європейських інституцій, а також Франція і Німеччина. На порядку денному залишається можливість безпосереднього діалогу європейців з росіянами. Команду ЄС очолюватиме Бьорн Зайберт, голова офісу президентки Єврокомісії фон дер Ляєн, а також Анна-Марія Бура, головна радниця з питань зовнішньої політики президента Європейської ради Антоніу Кошти.

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