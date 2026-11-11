Прем’єрка Данії Фредеріксен відмовилася представляти Європу на переговорах із РФ

На уточнювальне запитання журналістів, чи хотіла б вона сама стати представницею Європи, Фредеріксен відповіла негативно.

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен відмовилася представляти Європу на переговорах з росіянами щодо завершення війни в Україні.

Як повідомив данський телеканал DR, прем'єрка не сказала, хто, на її думку, повинен представляти Європу на переговорах із Кремлем.

"Ми обговоримо це сьогодні ввечері, а також пізніше в Дубліні", – відповіла прем’єрка.

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На уточнювальне запитання журналістів, чи хотіла б вона сама стати представницею Європи, Фредеріксен відповіла негативно.

"Ні. Я сподіваюся бути частиною голосу Європи. Але наші інституції мають бути в центрі нашої роботи", – сказала вона.

Крім того, за даними видання Bloomberg, європейські чиновники перебувають в Абу-Дабі, де проходять тристоронні переговори між Україною, США та Росією, але приєднаються до них лише в разі значного прогресу.

Водночас Європа наполягає, що Кремль спочатку має припинити війну, а вже після цього обговорювати архітектуру безпеки континенту.

Переговори в Абу-Дабі

10 листопада 2026 року в Абу-Дабі (ОАЕ) розпочався новий раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією щодо завершення війни. Перший день зустрічі тривав близько 4,5 години. У переговорах брали участь представники української та російської делегацій, а також спеціальні представники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Перед тристоронньою зустріччю українська сторона провела консультації з представниками Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, НАТО та Єврокомісії.

Серед ключових питань – припинення бойових дій, гарантії безпеки для України та гуманітарні питання. Президент Володимир Зеленський повідомив, що сторони обговорюють можливість масштабного обміну полоненими за формулою "1000 на 1000" або "1500 на 1500". За його словами, російська делегація також порушувала територіальне питання.

Продовження переговорів заплановано на 11 листопада.

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