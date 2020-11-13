Жителі Карвачара перед тим, як покинути місто, вивозять зі своїх будинків домашнє начиння, меблі і тварин.

Жителі міста Карвачар (Кельбаджар) в Нагірному Карабасі почали спалювати свої будинки після оголошення про перехід частини карабаських територій Азербайджану.

Про це повідомляє Sputnik Вірменія.

За даними агентства, жителі Карвачара перед тим, як покинути місто, вивозять зі своїх будинків домашнє начиння, меблі і тварин.

На північній дорозі Карабаху скупчилися автомобілі, серед них багато мікроавтобусів і вантажівок.

🔥Вірменські жителі Кельбаджара спалюють свої будинки і залишають території, щоб азербайджанці не залишилися. #Карабахpic.twitter.com/EOKk8X2nQV — Leyla Mammadova 🇦🇿 (@LeylaMammadovai) November 12, 2020

Карабах, Кельбаджар. Вірмени залишають і спалюють свої будинки, щоб вони не дісталися азербайджанцям. pic.twitter.com/1EJdq6kHkp - Анфіса (@anfisa_a_n) November 13, 2020

Вірмени, що живуть в навколишніх Нагірний Карабах районах, які скоро повинні перейти під контроль Азербайджану, масово біжать звідти, деякі при цьому підпалюють свої будинки. pic.twitter.com/dA7jnZBAG6 — bbcrussian (@bbcrussian) November 12, 2020

Перемир'я в Нагірному Карабасі: що відомо

Чергова ескалація конфлікту між Вірменією та Азербайджаном почалася 27 вересня. У Вірменії заявили про наступ Збройних сил Азербайджану на Нагірний Карабах, оголосивши воєнний стан і загальну мобілізацію.

10 листопада в зоні нагірно-карабахського конфлікту були припинені всі військові дії. Про це було оголошено в заяві, яку підписали президент Азербайджану Ільхам Алієв, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президент РФ Володимир Путін.

Згідно з досягнутими домовленостями, Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях. Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Вірменією, розгортається так званий "миротворчий контингент" Російської Федерації. Внутрішньо переміщені особи і біженці повертаються на територію Нагірного Карабаху і в прилеглі райони під контролем верховного комісара ООН у справах біженців. Проводиться обмін військовополоненими, іншими утримуваними особами і тілами загиблих. Розблоковуються все економічні і транспортні зв'язки регіону.

Вірменія до 15 листопада повертає Азербайджану Кельбаджарський район, а до 1 грудня - Лачинський район, залишаючи при цьому за собою Лачинський коридор (завширшки 5 км), який забезпечуватиме зв'язок Нагірного Карабаху з Вірменією і при цьому не зачіпати місто Шушу.

У війні за Нагірний Карабах в 1991-1994 роках загинули близько 30 тисяч осіб. Відтоді Азербайджан не контролював не тільки власне Нагірний Карабах, але і ще сім прилеглих районів, які вірменські сили називали «буферною зоною».

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Автор: Денис Прядко