На опублікованому записі видно, як труну дістають з могили, герметично упаковують і зверху прикріплюють хрест.

Вірмени, які покидають територію Нагірного Карабаху, викопують і забирають з собою останки родичів, після входження туди так званих російських «миротворців».

Про це повідомляє "Sputnik Вірменія".

Подібні факти були помічені в Карвачарі (Кельбаджарі), який тепер буде переданий Азербайджану.

"Якби ми знали, що кладовища залишаться недоторканими - інша справа, але завтра прийдуть інші люди, і ми не знаємо, що вони зроблять з пам'ятниками і могилами", - пояснив свої дії один з жителів.

На опублікованому записі видно, як труну дістають з могили, герметично упаковують і зверху прикріплюють хрест.

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Що цьому передувало

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном навколо Нагірного Карабаху загострився влітку 2020 року, а наприкінці вересня перейшов у фазу масштабних військових дій, коли армія Азербайджану почала операцію з відновлення контролю над цим регіоном.

На початку листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, а також президенти Азербайджану і Росії Ільхам Алієв і Володимир Путін прийняли заяву про повне припинення військових дій в Нагірному Карабасі з 10 листопада.

Згідно з досягнутою домовленістю, підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.

Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі й вздовж коридору, що з'єднує Карабах з Вірменією, будуть розгорнуті російські миротворці, транспортне сполучення в регіоні контролюватиме прикордонна служба ФСБ Росії.

Довідка УНІАН

У війні за Нагірний Карабах в 1991-1994 роках загинули близько 30 тисяч осіб.

Відтоді Азербайджан не контролював не лише власне Нагірний Карабах, а й ще сім прилеглих районів, які вірменські сили називали "поясом безпеки".

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Автор: УНІАН