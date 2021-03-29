У М'янмі 1 лютого стався державний переворот / фото REUTERS
У М'янмі військові відкрили вогонь на похоронах біля міста Баго.
Читайте такожВійськові в М'янмі застрелили 7-річну дівчинкуПро це пише Reuters.
Люди по всій країні зібралися, щоб оплакувати 114 людей, вбитих напередодні.
Стрілянина відбулася на прощанні із загиблим 20-річним студентом. За словами очевидців, повідомлень про постраждалих не надходило.
"Поки ми співали революційну пісню для нього, сили безпеки прибули та стріляли в нас", - сказала жінка, яка була на службі.
Протести у М'янмі: що сталося
- У М'янмі з 1 лютого, коли стався державний переворот, не вщухають акції протесту.
- Пояснюючи свої дії фальсифікаціями на останніх виборах, військові змістили цивільний уряд на чолі з лідером нації Аун Сан Су Чжі. Вона, як і інші представники керівництва республіки, перебуває під арештом.
- Сили безпеки жорстко придушують акції протесту, а останнім часом проти демонстрантів почали застосовувати вогнепальну зброю.
- З 1962 року протягом кількох десятиліть формою правління в М'янмі була військова диктатура. Демократичні перетворення в країні розпочалися у 2011 році.
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