Стрілянина відбулася на прощанні із загиблим 20-річним студентом.

У М'янмі військові відкрили вогонь на похоронах біля міста Баго.

Читайте такожВійськові в М'янмі застрелили 7-річну дівчинкуПро це пише Reuters.

Люди по всій країні зібралися, щоб оплакувати 114 людей, вбитих напередодні.

Стрілянина відбулася на прощанні із загиблим 20-річним студентом. За словами очевидців, повідомлень про постраждалих не надходило.

"Поки ми співали революційну пісню для нього, сили безпеки прибули та стріляли в нас", - сказала жінка, яка була на службі.

Протести у М'янмі: що сталося

У М'янмі з 1 лютого, коли стався державний переворот, не вщухають акції протесту.

Пояснюючи свої дії фальсифікаціями на останніх виборах, військові змістили цивільний уряд на чолі з лідером нації Аун Сан Су Чжі. Вона, як і інші представники керівництва республіки, перебуває під арештом.

Сили безпеки жорстко придушують акції протесту, а останнім часом проти демонстрантів почали застосовувати вогнепальну зброю.

З 1962 року протягом кількох десятиліть формою правління в М'янмі була військова диктатура. Демократичні перетворення в країні розпочалися у 2011 році.

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Автор: Людмила Жерновська