Олег Тіньков, Олег Дерипаска та Михайло Фрідман не підтримують рішення Володимира Путіна воювати з Україною

Засновник банку "Тінькофф", який потрапив під жорсткі санкції ЄС і США, Олег Тиньков виступив проти війни з Україною. Він вказав, що загибель людей - неприпустима.

Про це бізнесмен Тіньков повідомив в Instagram.

"Зараз в Україні гинуть невинні люди щодня, це немислимо і неприпустимо! Держави повинні витрачати гроші на лікування людей, на дослідження перемоги над раком, а не на війну. Ми проти цієї війни!"- йдеться в повідомленні.

Варто відзначити, що він не єдиний з російських великих бізнесменів, хто висловився проти війни з Україною.

Раніше зі схожими заявами виступи російський мільярдер Михайло Фрідман (група Альфа), а також близький до президента РФ Олег Дерипаска (Русал).

Водночас жоден з них не назвав Путіна вбивцею і агресором, а також не сказав, чиї саме військові і ракети вбивають українців.