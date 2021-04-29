Перші клінічні дослідження пігулок уже почалися, медикаменти, які працюють за схожим принципом, вже лікують СНІД та гепатит С.

Пігулки від коронавірусу вже до кінця року обіцяє американський концерн Pfizer.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Читайте такожЄврокомісія позивається до компанії AstraZenecaЗа словами його директора, це буде противірусний препарат, який блокуватиме здатність коронавірусу розмножуватися всередині клітин. Втім допомагатиме він тільки на початковій стадії захворювання, коли з’являються перші симптоми.

Перші клінічні дослідження пігулок уже почалися, медикаменти, які працюють за схожим принципом, вже лікують СНІД та гепатит С.

Втім проти респіраторних захворювань, таких як COVID або грип, противірусні препарати зазвичай не застосовують, тому що побічні ефекти зазвичай переважають користь. Лікують ними лише бронхіт або, наприклад, пневмонію.

Що відомо про випробування Pfizer таблеток від коронавірусу

Раніше стало відомо, що компанія Pfizer розпочала випробування пероральної противірусної терапії, яку можна було б призначати пацієнтам при перших ознаках COVID-19.

Також Pfizer працює над препаратом, який необхідно вводити внутрішньовенно пацієнтам з ускладненнями від COVID-19.

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Автор: Ольга Робейко