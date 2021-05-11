Представники руху Global Justice Now протестують під офісами британської компанії AstraZeneca з вимогою поділитися технологією виробництва вакцини від коронавірусу з іншими країнами.
Про це пише BBC.
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Люди тримають яскраві плакати з написаними вимогами та закликають відкрито ліцензувати препарат і поділитися технологією його виготовлення зі Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ).
Науковцям нагадали, що розробка вакцини на 97% була профінансована державою і спершу мала бути доступною для всіх. Проте AstraZeneca «приватизувала її».
Протестувальники зібралися під штаб-квартирою компанії у Кембриджі та її філіях у Чеширі й Оксфорді.
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