Науковцям нагадали, що розробка вакцини на 97% була профінансована державою.

Представники руху Global Justice Now протестують під офісами британської компанії AstraZeneca з вимогою поділитися технологією виробництва вакцини від коронавірусу з іншими країнами.

Про це пише BBC.

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Люди тримають яскраві плакати з написаними вимогами та закликають відкрито ліцензувати препарат і поділитися технологією його виготовлення зі Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ).

Науковцям нагадали, що розробка вакцини на 97% була профінансована державою і спершу мала бути доступною для всіх. Проте AstraZeneca «приватизувала її».

Протестувальники зібралися під штаб-квартирою компанії у Кембриджі та її філіях у Чеширі й Оксфорді.

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Автор: Яна Ставська