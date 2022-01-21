Масова аварія сталася на одній з ключових доріг за три десятки кілометрів від столиці Чехії.

Сильний снігопад, що обрушився на Чехію, став причиною великої аварії, яка повністю перекрила одну з основних автомагістралей неподалік від Праги.

У четвер, 20 січня, за даними поліції, там зіткнулися близько 40 легкових і вантажних автомобілів, пише ABC News.

За інформацією регіональної рятувальної служби, постраждали щонайменше шість осіб. Двох із них гелікоптерами доставили до лікарні у Празі.

Траса D5, де сталася ДТП, є одним із двох основних маршрутів, що зв'язують Прагу з Німеччиною. Після аварії його вирішили закрити на кілька годин.

Як повідомляв УНІАН, Укргідрометцентр оголосив штормове попередження майже по всій території України. Сьогодні вдень у більшості областей пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с, в Карпатах буде хуртовина, а на дорогах країни ожеледиця.

Крім того, найближчими днями в Україні очікується холодна погода з періодичним снігом. Денна температура в більшості областей коливатиметься в межах 0°...-4°, але потім морози посиляться.

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