Компанія Coca-Cola оголосила про припинення своєї діяльності в Росії.
Заява опублікована на сайті компанія.
"Компанія Coca-Cola оголосила сьогодні про припинення своєї діяльності в Росії. Наші серця з людьми, які переживають неймовірні наслідки цих трагічних подій в Україні", - зазначили в компанії, додавши, що будуть продовжувати відстежувати і оцінювати ситуацію в міру розвитку.
Як повідомляв УНІАН, раніше торгові мережі Сільпо, Фора, FOZZY Cash&Carry, Thrash, Novus, Varus відмовилися від співпраці з компанією Coca-Cola. Таке рішення було пов'язане з бажанням зазначеної компанії продовжити свою роботу в Росії, попри військове вторгнення на територію України.
Нагадаємо, що Coca-Cola належать також бренди Rich, Schweppes, Sprite, Burn, BonAqua, Fanta, Monster.