Раніше компанія виявляла бажання продовжити свою роботу в Росії.

Компанія Coca-Cola оголосила про припинення своєї діяльності в Росії.

Заява опублікована на сайті компанія.

"Компанія Coca-Cola оголосила сьогодні про припинення своєї діяльності в Росії. Наші серця з людьми, які переживають неймовірні наслідки цих трагічних подій в Україні", - зазначили в компанії, додавши, що будуть продовжувати відстежувати і оцінювати ситуацію в міру розвитку.

Як повідомляв УНІАН, раніше торгові мережі Сільпо, Фора, FOZZY Cash&Carry, Thrash, Novus, Varus відмовилися від співпраці з компанією Coca-Cola. Таке рішення було пов'язане з бажанням зазначеної компанії продовжити свою роботу в Росії, попри військове вторгнення на територію України.

Нагадаємо, що Coca-Cola належать також бренди Rich, Schweppes, Sprite, Burn, BonAqua, Fanta, Monster.

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