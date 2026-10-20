Південна Корея відкликала частину співробітників з посольства в Україні

Цей крок було зроблено через кілька тижнів після того, як Сеул відкликав свого посла з України.

Влада Південної Кореї відкликалаз України ще частину співробітників свого посольства.

Міністерство закордонних справ Південної Кореї пояснило цей крок тим, що не отримало конструктивної відповіді від української сторони щодо питання, пов’язаного з північнокорейськими військовополоненими, передає Reuters

Зазначається, що цей крок було зроблено через кілька тижнів після того, як Сеул відкликав свого посла в Україні через цю ситуацію.

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Конфлікт між Україною та Південною Кореєю

Між Україною та Південною Кореєю виник дипломатичний конфлікт через передачу Сеулу двох північнокорейських військовополонених, які воювали на боці РФ. Про передачу 23 вересня повідомив президент України Володимир Зеленський на Генеральній Асамблеї ООН

Південнокорейська сторона заявила, що публічне оприлюднення цієї інформації порушило домовленість про конфіденційність. Київ, у свою чергу, заперечував наявність такої угоди.

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон вимагав пояснень і публічних вибачень від України, пригрозивши додатковими заходами. 8 жовтня Сеул відкликав свого посла з Києва.

Міністр закордонних справ Андрій Сібіга заявив 12 жовтня, що Київ вважає ситуацію вичерпаною. За його словами, розбіжності виникли через різне розуміння умов конфіденційності під час передачі військовополонених.

Чому це важливо для України

Південна Корея підтримує Україну гуманітарною та фінансовою допомогою, але дотримується обережного підходу до прямих поставок озброєння. У липні Сеул оголосив про новий пакет допомоги на суму 100 млн доларів.

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