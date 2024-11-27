Новообраний президент США поки не ухвалив остаточного рішення.

Команда новообраного президента США Дональда Трампа обговорює можливість проведення прямих переговорів з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. У Трампа сподіваються, що новий дипломатичний поштовх може знизити ризики збройного конфлікту.

Про це повідомили агентству Reuters двоє людей, знайомих з цим питанням. Зазначається, що "політичні дискусії є мінливими, і новообраний президент не прийняв жодних остаточних рішень". У перехідній команді Трампа не відповіли на запит про коментарі.

Що може запропонувати Кім у відповідь Трампу, поки неясно. Останні чотири роки Північна Корея ігнорувала заклики президента США Джо Байдена розпочати переговори без попередніх умов. Крім того, лідера КНДР "підбадьорює" розширення ракетного арсеналу та зближення з Росією. Минулого тижня Кім Чен Ин заявив, що у Північній Кореї "зайшли так далеко, як тільки могли, у переговорах зі Сполученими Штатами".

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Під час своєї минулої каденції Трамп особисто зустрічався з Кімом, але їхня дипломатія не дала результатів. США закликали Північну Корею відмовитися від ядерної зброї, тоді як лідер КНДР вимагав повного послаблення санкцій, а потім виступив з новими погрозами.

Та зараз питання відносин із КНДР принаймні на деякий час може відійти на другий план для адміністрації Трампа на тлі війни в Україні та конфлікті на Близькому Сході.

Агентство також звернуло увагу, що північнокорейські державні ЗМІ ще публічно не згадували про переобрання Трампа. Водночас Кім Чен Ин заявив цього місяця, що Сполучені Штати нагнітають напруженість і провокації, підвищуючи ризики ядерної війни.

КНДР на світовій арені

Північна Корея перебуває під жорсткими санкціями Заходу. Та навіть у цих умовах країна продовжує виробляти зброю, а також працює над створенням ядерного озброєння.

Останніми місяцями КНДР небезпечно посилила співпрацю з Росією. Якщо раніше все обмежувалося постачанням до РФ боєприпасів та балістики, то кілька тижнів тому стало відомо, що Пхеньян відправив на допомогу Москві тисячі військових. Українські захисники вже зустрілися з ними в боях.

Крім того, КНДР не припиняє погрожувати Південній Кореї, здійснюючи різноманітні провокації – від повітряних кульок зі сміттям до обстрілів в напрямку південнокорейської території.

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