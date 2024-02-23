Президент України прокоментував FOX News відому обіцянку кандидата в президенти США закінчити війну за 24 години.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував FOX News відому обіцянку кандидата у президенти США Дональда Трампа закінчити війну з Росією за 24 години, запросивши його на передову.

За словами українського лідера, він не може зрозуміти, як представник республіканців хоче досягти відповідного подвигу. Зеленський каже, що Трамп не може вирішити "трагедію війни" з ним наодинці, потрібно, щоб політик побачив фронт на власні очі.

"Де він все пояснить, пояснить, які у нього думки, можливо, у нього є якісь ідеї. Я не знаю... Він побачить, що відбувається, і після цього, я думаю, він змінить свою думку. Ми всі зрозуміли, що немає двох сторін у цій війні: є тільки один ворог, і це позиція Путіна", - заявив Зеленський.

Зеленський погодився, що російський народ може щось змінити всередині Росії та усунути Путіна. Але це завдання залишається довгим і важким, підкреслив президент.

Путін боїться тільки сильних, і він не сприймає ніякої слабкості - це означає, що Україна повинна бути сильною на полі бою, не дати Росії нічого окупувати, вважає Зеленський.

"Його позиції будуть слабшими, якщо з дедалі більшою кількістю жертв люди в Росії побачать ті сумніви, будуть проти цієї війни... Ця хвиля - це те, що нам потрібно", - резюмував лідер України.

Зеленський порівняв втрати ЗСУ та Росії

В інтерв'ю FOX News Зеленський також порівняв втрати Збройних сил України та російської армії. За його словами, співвідношення у п'ять разів менше на користь українців.

"Якщо порівнювати кількість загиблих солдатів, я б сказав, співвідношення 1:5", - уточнив лідер України.

Він вказав, що це приблизна статистика. Однак усі знають, що десятки тисяч людей були вбиті, безліч українських дітей депортовані. Наразі можна казати про ліквідацію близько 400 тисяч солдатів РФ, заявив Зеленський.

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