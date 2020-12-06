У Білорусі на акціях протесту затримали понад 300 осіб / фото REUTERS
У Білорусі число затриманих на акціях протесту перевищила 300 осіб.
Як повідомляється на сайті правозахисного центру "Весна", станом на 21:30 за Києвом затримано 315 осіб.
Затримання проходили в Мінську, Гродно, Бресті та інших містах.
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Станом на 16:45 за київським часом правозахисники повідомляли про затримання 141 людини.
Вибори та протести в Білорусі: що було раніше
- 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тіхановську - 10,1%.
- Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично мотивовані справи проти опозиціонерів.
- У Євросоюзі не визнали результати виборів і вирішили запровадити санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.
- 23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.
- 2 жовтня Європейський Союз офіційно запровадив санкції проти 40 представників режиму Лукашенка, причетних до придушення мирних протестів та фальсифікацію президентської виборчої кампанії у Білорусі. У списку самого Лукашенка не було.
- 13 жовтня Тіхановська оголосила Лукашенку народний ультиматум. Лідер білоруської опозиції заявила, що до 25 жовтня мають виконати три вимоги: Лукашенко повинен оголосити про відставку, має припинитися насильство на вулицях, мають звільнити всіх політв'язнів.
- 6 листопада Європейський союз ввів санкції проти Олександра Лукашенка і 14 білоруських чиновників. Як зазначено на сайті Європейської Ради, в цілому санкції введені проти 59 осіб з Білорусі.
- 19 листопада міністри закордонних справ країн ЄС домовилися почати підготовку до введення третього етапу санкцій.
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