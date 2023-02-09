Йдеться про перехід в Бобровниках.

Польща закрила контрольно-пропускний пункт Бобровники на кордоні з Білоруссю. Це відповідь на вирок для польського журналіста Анджея Почобута, заарештованого на території РБ.

Як повідомило видання Bloomberg, КПП закриють завтра, 10 лютого, опівдні за місцевим часом. Його не розблокують поки не надійде відповідне розпорядження. Про це сказано в електронному повідомленні Міністерства внутрішніх справ Польщі. У МВС також розглядають посилення санкцій проти чиновників з Білорусі за репресії проти польських громадян на території РБ.

Арешт Почобута: що відомо

Журналіста затримали в березні 2021 року в Гродно. Водночас білоруські силовики прийшли і до інших активістів зі Спілки поляків. Частину з них вислали до Польщі, проте Почобут відмовився залишати Білорусь.

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Проти репортера порушили кримінальну справу. Правоохоронці в якості доказів провини журналіста розглядали "розмови про радянську агресію проти Польщі", статтю в Gazeta Wyborcza про розгін протестів в 2020 році і матеріал 2006 року про командира польського антикомуністичного підпілля в Гродненській області.

Гродненський обласний суд засудив Почобута до восьми років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Його визнали винним за статтями про розпалювання ворожнечі (стаття 130 КК) і закликах до дій, спрямованих на заподіяння шкоди нацбезпеці (стаття 361 КК).

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