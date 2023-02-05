Екс-президент останні роки жив у вигнанні в ОАЕ і лікувався від важкого захворювання.

У Дубаї (ОАЕ) помер паксіатнський екс-президент Первез Мушарраф.

Про смерть Мушаррафа повідомила армія Пакистану, передає "Німецька хвиля". У заяві високопоставлені військові чиновники висловили "щирі співчуття у зв'язку зі смертю" Мушаррафа.

Співчуття висловив і нинішній президент країни Аріф Алві.

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Екс-президенту було 79 років. Він помер у дубайській лікарні, де лікувався від тривалої хвороби.

Хто такий Первез Мушшараф

Мушарраф захопив владу в Пакистані в 1999 році в результаті безкровного військового перевороту.

За більш ніж 7 років (з 2001 по 2008 роки) свого перебування на посаді президента, на Мушаррафа було здійснено як мінімум три замахи. Він добровільно пішов у відставку на тлі ймовірного імпічменту і поїхав за кордон. Потім, повернувшись в країну, спробував знову взяти участь у президентських виборах, але був арештований і позбавлений можливості балотуватися.

Потім Мушарраф був заочно засуджений до смертної кари, але рішення суду було скасовано. Екс-президент виїхав з Пакистану і весь цей час жив і лікувався в Дубаї.

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