Президент Кенії Ухуру Кеньятта назвав смерть бабусі Обами великим ударом для нації.

У Кенії у віці 99 років померла зведена бабуся 44-го президента США Барака Обами.

Про це повідомляє телеканал CNN.

"Моя сім'я і я оплакуємо втрату нашої улюбленої бабусі, Сари Огвел Оньянго Обами, яку багато хто з ніжністю називав Мама Сара, але ми її знали, як Дані або бабусю», - написав у Twitter екс-президент.

Він запевнив, що родичі будуть сумувати за нею і з вдячністю згадувати її довге і дивовижне життя.

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Президент Кенії Ухуру Кеньятта назвав смерть бабусі Обами великим ударом для нації.

«Ми втратили сильну, доброчесну жінку, матріарха, яка тримала разом сім'ю Обами і була іконою сімейних цінностей», - заявив він.

Сара Обама народилася в 1922 році, вона була третьою дружиною дідуся Барака Обами по батьківській лінії. Жінка була мусульманкою, тому її похорон пройде за ісламськими традиціями.

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Автор: Денис Прядко