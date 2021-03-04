Він заявив, що переживає за свою країну і «завжди готовий до боротьби».

Колишній держсекретар США Майк Помпео може взяти участь у президентських виборах в 2024 році, якщо в гонці не братиме участь екс-президент Дональд Трамп.

Читайте такожПомпео проведе зустріч із кандидатом на його посаду від БайденаВін заявив, що переживає за свою країну і "завжди готовий до боротьби".

"Я глибоко переживаю за Америку", - заявив Помпео телеканалу Fox News. "Ми з вами давно є частиною консервативного руху. Я маю намір продовжувати в тому ж дусі", - сказав він.

Майк Помпео очолював Держдепартамент при адміністрації 45-го президента США Дональда Трампа (2017-2021). Трамп планував піти на другий термін, але програв демократу Джо Байдену. ЗМІ повідомляли, що він серйозно розглядає можливість балотуватися знову в 2024 році. Сам Дональд Трамп також натякав, що може знову взяти участь у виборах, повідомляє kommersant.

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Автор: УНІАН