Pornhub заявив, що використовує кілька технологій виявлення забороненого контенту.

Адміністрація найбільшого у світі сайту для дорослих PornHub повідомила про видалення всіх відео, що містять неприйнятні сцени.

Про це повідомляє Engadget.

Читайте такожPornHub звинуватили в публікації роликів з насильством над дітьми

Як повідомляється, веб-сайт опублікував свій перший звіт щодо прозорості, який проливає світло на методи модерації. Згідно з даними, Pornhub видалив 653 465 відео, що порушують правила. Йдеться про відео, що містять сцени порнографії з дітьми, сексу без згоди, а також сексу і знущання з тварин.

Також Pornhub заявив, що використовує кілька технологій виявлення забороненого контенту. У 2020 році він просканував всі раніше завантажені відео за допомогою YouTube CSAI Match, запатентованої технології відеоплатформи для виявлення зображень сексуального насильства над дітьми. Він також відсканував всі раніше представлені фотографії за допомогою Microsoft PhotoDNA, який був розроблений для тієї ж мети.

Скандал з Pornhub: що сталося

Торік PornHub звинуватили в публікації роликів з насильством над дітьми. За даними NYT, PornHub "кишить" роликами зі згвалтуваннями, зйомками з прихованих камер і відео, злитими з особистих архівів з помсти.

Своєю чергою в PornHub заявили, що "беззастережно прихильні боротьбі з матеріалами про сексуальне насильство над дітьми".

Після скандалу PornHub обмежив завантаження і скачування відео.

У грудні минулого року адміністрація PornHub повідомила про блокування всіх неперевірених відео.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Лиманська