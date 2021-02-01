Туристи отримали незначні травми й переохолодження.

У Альпах собаки врятували життя туристів, яких накрило лавиною.

Читайте такожБританського ветерана, який зібрав рекордну суму грошей для лікарів, госпіталізували з COVID-19 (відео)Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Guardian з посиланням на повідомлення повітряної рятувальної служби Rega.

У долині Аверс, що поблизу італійського кордону, туристів накрила лавина. Вони виявилися повністю поховані під снігом, лише руки одного лишилися на поверхні.

Їх собаки залишилися на поверхні та почали гучно гавкати, бігаючи біля господарів. Така поведінка привернула увагу інших туристів, які не бачили сходження лавини.

Приблизно за 20 хвилин вони прийшли на допомогу та відкопали постраждалих. Туристи отримали незначні травми й переохолодження. Їх госпіталізували.

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Автор: УНІАН