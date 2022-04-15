Пошти Польщі, Швеції, Данії, Фінляндії та Австралії вже подали відповідні документи до Всесвітнього поштового союзу про припинення доставки відправлень до та з Росії і Білорусі.

Пошти країн світу продовжують оголошувати поштову блокаду РФ через її військову агресію в Україні.

Про це повідомляє прес-служба "Укрпошти".

"В підтримку України, українців та "Укрпошти", яка ще наприкінці лютого припинила сполучення з росією та білоруссю через напад росії, пошти світу також припиняють співпрацю з цими країнами. Пошти Польщі, Швеції, Данії, Фінляндії та Австралії вже подали відповідні документи до Всесвітнього поштового союзу про припинення доставки відправлень до та з росії і білорусі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до поштової блокади країн-агресорів приєдналася також Латвійська Пошта, яка в березні припинила поштові грошові перекази до та з Росії і Білорусі.

В прес-службі нагадали, що "Укрпошта" припинила доставку до/з Росії та Білорусі з перших днів війни. Всі посилки з цих країн, які вже надійшли до "Укрпошти", були відправлені назад адресатам. Наразі здійснити поштове відправлення або грошовий переказ в Росію чи Білорусь з відділень "Укрпошти" неможливо.

Як повідомляв УНІАН, Australia Post зупинила поштовий обмін із Росією через її військову агресію в Україні.

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