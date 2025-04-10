Мультимільярдер переконаний, що його діти чудово проживуть і без фантастичної суми на рахунку.

Засновник Microsoft і мультимільярдер Білл Гейтс має намір залишити у спадок своїм дітям лише "жалюгідний" відсоток своїх статків. Про це 69-річний техно-магнат розповів в інтерв’ю Fox News.

"У моєму випадку мої діти отримали чудове виховання та освіту, але [отримають] менше 1% від загального багатства, тому що я вирішив, що це не буде для них послугою. Це не династія. Я не прошу їх керувати Microsoft", — сказав Гейтс.

Він не незвав, скільки саме грошей він має на увазі під позначенням "менше 1%". Тут варто зауважити, що станом на 2025 рік, за даними Forbes, усі статки Гейтса загалом оцінюються у 102,2 мільярда доларів. Причому більша частина – це цінні папери та інші активи, вартість яких є оціночною і не завжди може бути конвертована у ту суму в грошах, в яку вона оцінюється.

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Втім, якщо кожен з його дітей отримає по 1 мільярду доларів, формально це теж буде "менше 1%" на кожного від статків Гейтса. Загалом у засновника Microsoft є троє дорослих дітей – 28, 25 і 22 років.

Гейтс спільно із колишньою дружиною є співвласником найбільшого в США благодійного фонду, в який вони інвестували значну частину своїх власних статків.

Інші нещодавні заяви Біла Гейтса

Як писав УНІАН, нещодавно Біл Гейтс розповів про своє бачення того, як технології штучного інтелекту вплинуть на спосіб життя людей вже у найближчому майбутньому. Зокрема, він очікує різкого скорочення робочого тижня.

Також ми розповідали про улюблений автомобіль Гейтса. Виявляється, колись найбагатша людина світу віддає перевагу недорогій і компактній машині

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