Велика група озброєних людей, які прибули на мотоциклах, увірвалися у приміщення школи і схопили 140 школярів.

На північному заході Нігерії озброєні люди викрали щонайменше 140 школярів.

Про це пише BBC Україна.

У понеділок з'явилися повідомлення про чергове масове викрадення людей із школи поблизу міста Кадуна. Велика група озброєних людей, які прибули на мотоциклах, увірвалися у приміщення школи і схопили 140 школярів.

"Озброєні люди перемогли охоронців школи та пробралися до гуртожитку для учнів", - йдеться у заяві поліції.

Повідомляється, що дітей повели у ліс, врятувати вдалося лише 26 людей.

Загалом в школі навчається 180 учнів, 20 з них вже перебувають у безпеці.

Водночас повідомляється, що також групу людей викрали з Національного центру боротьби з туберкульозом та проказою у місті Зарія. Серед них щонайменше 12 людей, в тому числі троє дітей у віці до трьох років і підліток.

Влада Нігерії збирається відправляти на порятунок дітей війська.

Викрадення людей у Нігерії

У Нігерії викрадення доволі часто трапляються. З грудня там викрали понад 1000 дітей, дев'ятьох вбили. Понад 200 школярів досі зникли вважаються зниклими безвісти, деяким з них до трьох років. Влада заявляє, що нещодавні напади на школи на північному заході здійснили бандити.

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Автор: Олег Давигора