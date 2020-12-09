Хлопчик впав на землю з великої висоти і зламав собі руки в шести місцях.

В індонезійській провінції Лампунг, острів Суматра, 12-річний хлопчик впав з величезного повітряного змія у вигляді дракона.

Про це повідомляє Coconuts Jakarta.

Інцидент стався у вівторок, 1 грудня, коли школяр запускав з братом повітряного змія біля місцевої школи. Змій був приблизно в три рази більший за хлопчика, і через сильний вітер дитину віднесло вгору. На ролику видно, як дитина тримається за планку, потім заплутується в стропах і падає на землю приблизно з десяти метрів.

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Люди, які спостерігали за падінням хлопчика, негайно кинулися йому на допомогу. Його доставили в місцеву клініку, звідки перевели в лікарню.

Лікарі діагностували у індонезійця шість переломів кісток рук. Йому вже зробили дві операції, дитина поступово відновлюється.

Старший брат хлопчика, 28-річний Ацил, розповів, що змія запускав ще один його брат, а потерпілий тримав стропу.

"Хлопчик часто висів на стропі. Але цього разу все закінчилося погано", - зазначив він.

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Автор: УНІАН