При цьому вогонь не торкнувся будівлі, де виробляють вакцини від коронавірусу.

У місті Пуна сталася пожежа в будівлі Індійського інституту сироватки - одного з найбільших у світі виробників вакцин.

Про це повідомляє India Today.

При цьому вогонь не торкнувся будівлі, де виробляють самі вакцини від коронавірусу. Зокрема, вакцину Covishield, розроблену Оксфордським університетом, і AstraZeneca.

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Згідно із заявою уряду, пожежа виникла в результаті загоряння ізоляційного матеріалу під час зварювання.

В результаті трагедії загинули п'ять робітників. До гасіння вогню задіяні 10 пожежних розрахунків. Причини загоряння встановлюються. Наразі пожежу локалізовано.

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Автор: УНІАН