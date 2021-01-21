У місті Пуна сталася пожежа в будівлі Індійського інституту сироватки - одного з найбільших у світі виробників вакцин.
Про це повідомляє India Today.
При цьому вогонь не торкнувся будівлі, де виробляють самі вакцини від коронавірусу. Зокрема, вакцину Covishield, розроблену Оксфордським університетом, і AstraZeneca.
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Згідно із заявою уряду, пожежа виникла в результаті загоряння ізоляційного матеріалу під час зварювання.
В результаті трагедії загинули п'ять робітників. До гасіння вогню задіяні 10 пожежних розрахунків. Причини загоряння встановлюються. Наразі пожежу локалізовано.
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