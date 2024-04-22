Андріс Спрудс заявив про багаторівневий підхід у питанні організації протиповітряної оборони неба України.

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заговорив про багаторівневий підхід у питанні організації протиповітряної оборони неба України та натякнув, що його уряд дасть ЗСУ додаткову систему ППО.

Про це чиновник заявив журналістам, коментуючи потребу Києва захистити українське небо перед засіданням міністрів закордонних справ та оборони ЄС у Люксембурзі. Його заяву оприлюднив сайт Європейської комісії.

Чиновник акцентував, що у питання захисту важливі не тільки Patriot. Хоча деякі країни мають їх на озброєнні, є доволі широкий спектр різних систем, здатних виконувати функцію захисту.

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Спрудс сказав, що однією такою Латвія може поділитися, щоб зробити свій внесок в коаліцію ППО для України.

"Ми говоримо про багаторівневий підхід, так що, звичайно, це буде ППО малої дальності", - сказав глава латвійського Міноборони.

Коаліція ППО для України - внесок може зробити Швеція

Тим часом міністр оборони Швеції Пол Йонсон дав майже аналогічну обіцянку перед з'їздом чиновників. Він сказав, що його уряд розглядає можливість фінансування закупівлі систем ППО для України в рамках німецької ініціативи. Водночас там розглядають можливість дати України ЗРК RBS 70. "Тому що це могло б полегшити деякий тиск на системи Patriot", - сказав він.

Зазначимо, що у квітні Україна дійшла до межі за кількістю ППО та ракет для систем. Президент Зеленський сказав, що нам їх не вистачило, щоб збити всі російські цілі над Трипільською ТЕС. Тому станцію було повністю знищено 11 квітня.

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