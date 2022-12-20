Косовська влада звинуватила Москву в спробах спровокувати новий конфлікт в Європі.

Росія провокує зростання напруженості в відносинах між Сербією і частково визнаним Косово через те, що російське вторгнення в Україну зазнає невдачі. Таку думку висловив прем'єр-міністр Косова Альбін Курті, слова якого наводить The Guardian.

На тлі чергової ескалації напруженості між сербською меншиною і владою Косово президент Сербії Олександр Вучич офіційно звернувся до НАТО із запитом дозволити відправку 1000 сербських поліцейських і солдатів для захисту косовських сербів.

На думку прем'єр-міністра Косово Альбіна Курті, ця ситуація може вилитися в гострий конфлікт, який зіграє на руку президенту РФ Володимиру Путіну.

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"Тепер, коли Росія отримала серйозні поразки в Україні після свого вторгнення і агресії, вона зацікавлена в аутсорсингу свого розпалювання війни на Балканах, де у них є клієнт, який знаходиться в Белграді", – сказав Курті.

У цьому контексті Косовський прем'єр нагадав, що у 2021 році Росія та Сербія 104 рази проводили спільні військові навчання.

Видання зазначає, що зараз в північній частині Косово, населеній етнічними сербами, зведені барикади, щоб не пропустити туди представників косовської влади. США і ЄС вже закликали сербів прибрати барикади, які викликають занепокоєння косовської адміністрації.

Ситуація навколо Косово: що відбувається

Косово в односторонньому порядку оголосило про свою незалежність від Сербії в 2008 році. Цьому передував багаторічний етнічний конфлікт між сербами та албанцями.

Незалежність Косово не визнає не тільки Сербія, а й багато країн світу, включаючи Україну. Фактичним гарантом існування країни є НАТО.

Цього літа між косовською владою і сербською меншиною виник черговий конфлікт через заборону сербських номерних знаків на автомобілях і вимог Косово щодо особистих документів громадян, включаючи сербів.

На тлі цього загострення влада Сербії пригрозила втручанням, щоб захистити сербів, які проживають в Косово.

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