16 серпня Преображенський суд Москви призначив Ярмиш півтора року обмеження волі по так званій "санітарній справі".

Прес-секретар Олексія Навального Кіра Ярмиш покинула Росію.

Про це повідомляє "Інтерфакс", посилаючись на два джерела.

"Ярмиш покинула територію РФ", - сказав один з них. "Виїхала в Гельсінкі", - уточнив інший.

"Санітарна справа" і суд над Ярмиш

16 серпня Преображенський суд Москви призначив Ярмиш півтора року обмеження волі по так званій "санітарній справі".

27 серпня її захист оскаржив це рішення. Якщо рішення суду набуде чинності, Ярмиш заборонять виїжджати без дозволу за межі Московської області, а також брати участь у масових заходах.

"Санітарну справу" порушили в Москві після 23 січня. У ці дні в Москві та інших містах Росії пройшли неузгоджені акції на підтримку Навального.

Автор: Денис Прядко