Обраний минулого місяця парламент не зміг сформувати уряд.

Президент Болгарії Румен Радев призначив позачергові парламентські вибори в країні на 11 липня після того, як обраний минулого місяця парламент не зміг сформувати уряд.

Про це інформує Радіо Свобода.

Окремим указом Радев призначив свого близького союзника, міністра оборони Стефана Янева тимчасовим виконувачем обов’язків прем’єр-міністра. Він очолюватиме уряд доти, доки не буде сформований новий кабінет після майбутніх виборів.

Читайте такожБолгарія підозрює шістьох росіян у вибухах на складах боєприпасів

Правоцентристська партія ГЕРБ екс-прем’єра Бойко Борисова посіла перше місце на квітневих виборах, але набрала лише 26 відсотків голосів. Друге місце посіла партія "Є такий народ" шоумена Слави Трифонова. Соціалісти посіли третє місце.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко